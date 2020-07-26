Британія забила тривогу із-за нового космічного супутника Росії

Влада Великобританії побачили загрозу у випробуванні російського космічного супутника, яке відбулося 15 липня і включало запуск снаряда з характеристиками зброї».

Країна вирішила скоригувати свою оборонну політику, щоб протидіяти загрозі британським супутникам, що виходить від Росії, а також Китаю. Про це повідомляє The Daily Telegraph.

На думку голови комітету по обороні британського парламенту Тобіаса Елвуда, подібні розробки РФ несуть загрозу і для системи GPS, втрата якої завадить навігації.

«Кожен аспект нашого життя залежить від GPS. Платіжні системи, сільське господарство, машинобудування, сучасна промисловість і оборона», – сказав політик.

Зі свого боку міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що країна розширить свої можливості по усуненню загроз, що виходять від Росії і Китаю в космосі, в рамках урядового перегляду зовнішньої політики, політики безпеки і оборони, передає Reuters.

«На цьому тижні нам нагадали про загрозу, яку Росія представляє для нашої національної безпеки, провокаційним випробуванням подібного зброї снаряда із супутника, що несе загрозу мирного використання космосу», – підкреслив він.

Уоллес додав, що Китай теж розробляє наступальна космічна зброя. На думку міністра, з такою поведінкою двох країн пов’язана важливість перегляду політики, яку зараз проводить уряд Великобританії.