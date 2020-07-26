У Голосіївському суді Києва виявили спалах коронавірусу

У низькі працівників Голосіївського районного суду міста Києва підтверджено діагноз COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба суду.

“Чинне законодавство не передбачає призупинення роботи суду, а отже Голосіївський районний суд міста Києва продовжує здійснювати судочинство, задля забезпечення доступу до правосуддя.

Разом з цим, з метою безпечного перебування у приміщенні суду, проведено прибирання дезінфекційними засобами всіх поверхонь, вжито заходів до самоізоляції осіб, які безпосередньо контактували з хворим, з їх наступним тестуванням на COVID-19″, – йдеться в повідомленні.

З метою запобігання розповсюдженню коронавірусу, в суді посилили карантинні обмеження: припин проведення судових засідань для учасників судових процесів в режимі відеоконференції у Голосіївському районному суді міста Києва, окрім судових справ, які потребують термінового судового розгляду; забороняються особисті прийоми громадян канцеляріями суду та архівом; до приміщень суду допускаються виключно учасники судових засідань у захисних масках та після термометрії; судді Голосіївського районного суду проводять судові засідання лише за участю учасників справи.