Для прибуваючих з Іспанії до Великобританії введено обов’язковий карантин

Люди повинні два тижні бути на самоізоляції.

Великобританія ввела режим самоізоляції на протязі 14 днів для громадян, які приїжджають з Іспанії. Рішення прийнято на тлі зростання числа випадку заражених коронавірусом.

Також громадянам Британії порекомендували утриматися від поїздок до Іспанії.

«Захист громадського здоров’я є нашим абсолютним пріоритетом, і ми прийняли це рішення, щоб обмежити будь-яке потенційне поширення у Великобританії», — повідомили в міністерстві транспорту Сполученого Королівства.

Також у відомстві зазначили, що британці, які зараз відпочивають в Іспанії, повинні дотримуватися епідеміологічні правила, а також перевіряти сайт міністерства закордонних справ для отримання додаткової інформації.