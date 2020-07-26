Павловський: Бенефіс Дегтярьова провалений

Політтехнолог Гліб Павловський у коментарі для Forbes розповів, чому нова влада в Хабаровському краї не буде прийнята народом.

На його думку, призначений т.в.о. губернатора Михайло Дегтярьов проявив неповагу до мешканців краю та «дивне нерозуміння ситуації».

Крім того, самі жителі Хабаровського краю навідріз відмовилися приймати нав’язане їм рішення і відкинули право центру їм диктувати.

«Абсолютно очевидно, що бенефіс Дегтярьова провалений», — зазначив Павловської, цитата опублікована на його сторінці в Facebook.

Політолог зазначив, що в краї не залишилося майданчики політичній для переговорів, тому центр може піти на хаотичні репресії.

«Руйнування і знищення політичних інструментів веде до того, що такі ситуації будуть ставати нерегульованими. А придушення заганяє проблему всередину», — зазначив він.

Основою для компромісу, на думку Павловського, могло стати вимога судити Фургала в Хабаровську судом присяжних, проте сьогодні ситуація розвивається в політичному вакуумі».

Нагадаємо, Фургал був затриманий 9 липня за звинуваченням в організації вбивства і замаху на вбивство підприємців у 2000-х роках. Акції на його підтримку в Хабаровську почалися 11 липня, наймасштабніша акція пройшла 18 липня — повідомлялося про 50-80 тис. учасників.