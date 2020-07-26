Ігор Эйдман: Храм Допінгу-на-сечі

Маразм міцнішає. У Москві, слідом за храмом збройних сил, почали будувати головний храм російських олімпійців.

Про це у Facebook пише російський соціолог Ігор Эйдман.

«Молитися в цьому храмі, напевно, стануть на ікони із зображенням Родніної з немовлям Плющенко на руках; Третяка, розп’ятого на створі воріт канадськими професіоналами; співробітників Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА), що горять в пеклі.

Ну а в центрі іконостасу буде зображення Путіна, передає Мутко на горі Сочай скрижалі з рецептом допінгового «коктейлю Родченкова».

Боюся навіть припустити,чим будуть причащатися в подібному храмі. Невже за звичкою підмінять вино чистою від допінгу сечею, а замість хліба в хід піде мельдоний?» – запитує Ігор Эйдман.