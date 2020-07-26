Американські вчені з’ясували, як новий коронавірус обманює старі механізми захисту клітини людини

Вчені Університету Техасу в Сан-Антоніо з’ясували, як коронавірус нового типу SARS-CoV-2 здатний безперешкодно проникати в клітину людини, залишаючись непоміченими наявної в ній системою захисту.

Для цього коронавірус маскує власні молекули під клітинні з’єднання організму господаря.

Повна розшифровка механізму дозволить розробити ефективні препарати для лікування COVID-19, які будуть перешкоджати цій модифікації, що дозволяє коронавирусу уникати знищення імунною системою людини, що дозволить створити ефективне специфічні ліки, чинне саме проти коронавіруса.

Про незвичайний механізм модифікації, повідомляється в статті журналу Nature Communications.

Одну з ключових ролей відіграє неструктурный білок nsp16 в поєднанні з ферментом nsp10, які метилизирует 5′-кінець кодуються вірусом мРНК для імітації клітинних мРНК, таким чином захищаючи коронавірус від пізнавання захисними механізмами клітини.

З-за цієї незвичайної модифікації вірусної РНК людська клітина не може розпізнати чужорідну молекулу, наявними у неї арсеналом захисту, і вважає коронавірус частиною себе.