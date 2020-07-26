НАПК: З початку 2020 року до реєстру корупціонерів потрапили понад 2000 осіб

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) веде Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Так, у НАПК відзвітували o кількості осіб, що потрапили в цей реєстр. Крім того, на сайті антикорупційного органу є статистична інформація про причини, і держорганах, які фігурують у реєстрі.

«За перші шість місяців цього року до реєстру внесено 2018 осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Всі дані осіб вносяться до реєстру після рішення суду і притягнення їх до відповідальності (накладення штрафів, позбавлення волі тощо)», — говориться в повідомленні на сайті НАПК.

Раніше SKELET-info повідомляли про те, що антикорупційні органи принесли в бюджет за перший квартал лише 14 тисяч гривень.

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НАПК: З початку 2020 року до реєстру корупціонерів потрапили понад 2000 чоловік оновлено: 26 липня, 2020 автором: Redactor