Олександр Коваленко: Хабаровские парадокси, прискорюють центробежность РФ

У Хабаровську відбувся багатотисячний мітинг проти дій Москви та особисто президента РФ Володимира Путіна.

Вже 15-й день поспіль в Хабаровському краї проходять масштабні, багатотисячні мітинги, що демонструють вельми неоднозначні явища, які я інакше як парадоксами назвати не можу.

Нагадаю, що в цьому далекосхідному регіоні РФ вже більше двох тижнів тривають протести місцевих жителів у зв’язку з арештом губернатора краю Сергія Фургала і призначенням Т.В.О. краю Михайла Дегтярьова, кар’єрний ріст якого пройшов через лазню ЛДПР.

Що ж до парадоксів, то давайте по черзі.

Сергія Фургала заарештували за звинуваченням у злочинах п’ятнадцятирічної давності. І хоча, даний арешт носить виключно політичне підґрунтя, а саме – фрагмент однієї з що проходять нині численних зачисток влади, це не виключає те, що губернатор Хабаровського краю банальний рецидивіст, заслуговує в’язниці.

У свою чергу, саме Хабаровськ і саме особистість Сергія Фургала стають символами російського громадянського протесту. Отже, лихий бандюган з 90-х, який “до успіху прийшов”, стає особою свободи, демократії та опонування кремлівської автократії, якщо не сказати гірше – неототалитаризму.

І це, мабуть, перший і найбільш диссонирующий парадокс хабаровський протестів. Але йдемо далі.

З перших же днів, як люди вийшли на вулиці, в загострену атмосфері витав питання, коли стартують традиційні розгони? Адже якщо собі уявити щось подібне, несанкціоноване в Москві або Санкт-Петербурзі, то вже за півгодини вся ця юрба була б побита і занурена в автозаки.

Але з Хабаровському все не так просто як з москви та Санкт-Петербургом. Це не просто найбільш віддалений від столиці регіон, але й зі своєю специфікою, а так само наявністю кланових противаг практично у всіх структурах. А тому, так, в край зігнали енну кількість россгвардейцев з інших регіонів, але навіть у Кремлі не впевнені, катализацию яких процесів запустить силовий розгін протестів, вчинений поліцейськими з інших регіонів. Не впевнені хоча б тому, що не можуть гарантувати того, що хабаровские представники “правоохоронних органів” не встануть на бік своїх співгромадян.

І в цій непростій ситуації, замість того, щоб вирішити питання дипломатичним шляхом і відправити в Хабаровськ на переговори людини, що знає толк у цій справі, Москва направляє в бунтівний місто спочатку токсичного Юрія Трутнева, який і ініціював арешт Сергія Фургала, а потім Михайла Дегтярьова, що розпочав виконання своїх обов’язків з образи хабаровської команди.

Більш бездарної і дурною кадрової політики в період суспільної кризи і складно собі уявити, що і є ще одним парадоксом.

Ну і на завершення хотілося б зазначити ще й патріотичну складову протестів.

На мітингах звучать дуже часто гасла опонують Москві і особисто Путіну. Гасла, в яких яскраво простежується неприйняття столиці та столичної влади хабаровчанами. І, що найголовніше, серед десятків тисяч людей, які виходять на мітинги, складно, якщо не сказати більше, неможливо, помітити жодної людини з прапором РФ. Зате досить багато людей приносить з собою прапори Хабаровського краю.

Явище досить дивне, адже якщо згадати різного роду протести в інших країнах, навіть в Україні, то наявність державного прапора завжди і скрізь доречно і численно. У Хабаровську ж такого явища не спостерігається, а ось що спостерігається, так це прапорці, кульки і навіть написи, аж ніяк не звичної триколорной розмальовки, не відповідного кольору “аквафреш”.

І ось тут навіть не знаю, чи це відносити до парадоксу, то безпосередньо, до хабаровському сепаратизму, що дає поштовх відцентровим явищам по всій РФ. Але якщо це так, то можна вважати парадоксом те, що в такій країні, як Росія, героєм і пророком стане рецидивіст, а жорстка і безкомпромісна влада демонструє слабкість, безпорадність і дурість там, де як раз навпаки, потрібні зовсім інші навички.

This is Russia, BABY!

Олександр КОВАЛЕНКО, військово-політичний оглядач