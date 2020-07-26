Кирило Сазонов: Україна економить мільярд в рік, значить хтось цей мільярд втратить. Не буду говорити хто

Швидко затихли крики «Все пропало» після зміни глави Нацбанку. Що нам обіцяли? Долар за 100, повний розрив з МВФ і взагалі всіма партнерами? Ну, так, я пам’ятаю. Апокаліпсис здавався ще нормальним варіантом. Що маємо у підсумку?

Україна розмістила єврооблігації. На 2 мільярди доларів. Я не в захваті від позик в принципі, намагаюся не брати в борг для сімейного бюджету і держава хотів би бачити без боргів, але тут чистий позитив.

Це ми перезаняли. Замінили старі «короткі» борги «довгими». Під відсоток нижче. Якщо перейти від загальних слів до конкретики, то для українського бюджету економія по виплатах виходить близько мільярда гривень на рік. І, будьмо цинічними, Україна економить мільярд в рік, значить хтось цей мільярд втратить. Не буду казати хто.

Повторю те, що писав під час криків про негатив від відставки Смолія: істерикою спекулянтів задоволений. Мільярд, звичайно, не дуже багато, якщо в рік. Але у моєї країни є більш актуальні питання – куди витратити ці гроші.