400 млн лет назад на Земле доминировали гигантские скорпионы

Огромные морские скорпионы, длина которых достигала двух метров, доминировали на Земле около четырехсот миллионов лет назад, конкурировать с гигантскими скорпионами могли разве что плотоядные костные рыбы, передает .

Первые существа с минеральными экзоскелетами появились в начале палеозоя — то есть, примерно 540 миллионов лет назад. Организмы, которые представляли собой моллюсков с раковинами и членистоногих с панцирями из хитина, жили в основном в теплых морях, а на суше в те далекие времена только появлялись наземные растения, а также грибы и лишайники.

Среди морских видов сперва доминировали трилобиты (вымершие членистоногие), а затем, около 450 млн лет назад, их сменили членистоногие из отряда Eurypterida, известные как ракоскорпионы. За относительно короткий период времени этим существам удалось захватить все моря и океаны Земли, разделившись на более чем две с половиной сотни видов.

Размеры большей части видов морских скорпионов не превышали нескольких десятков сантиметров, но встречались и гигантские представители отряда. К примеру, существовал вид Jaekelopterus rhenaniae, представители которого дорастали до двух с половиной метров в длину — в экосистемах океанов эти организмы занимали примерно то же место, что большие белые акулы сегодня. У огромных морских скорпионов практически не было естественных врагов, поэтому они буквально господствовали в водной среде. А на суше в это время активно развивались их паукообразные сородичи.

: aspekty.net