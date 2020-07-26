«Дунайя»: скандальний проект і каламутні «інвестори»

Хто хоче забудувати гирлі Дунаю і як це може нашкодити річці.

В кінці квітня одеський бізнесмен з туристичної сфери Фазіль Аскеров опублікував на своїй сторінці у фейсбуці пост про можливе проекті «Дунайя». Проект передбачає будівництво нового курорту на узбережжі Чорного моря. Бізнесмен запевняє, що заручився підтримкою президента України Володимира Зеленського, який презентував будівництво нового курорту в Одеській області на форумі Ялтинської європейської стратегії в Києві у вересні 2019 року.

Аскеров вже повідомив, що в проекті зацікавлений великий бізнес, який нібито допоможе вирішити екологічні проблеми регіону, де заплановано будівництво.

Тема викликала резонанс. Проти забудови 500 гектар коси між озером Сасик і Чорним морем виступили екологи, заявивши, що анонсований проект — це можливість ряду осіб нажитися на продажі рекреаційних територій.

Разом з тим, Фазіль Аскеров продовжив активно просувати проект «Дунайя».

Про можливі бізнес-партнерів і про те, що може вийти зі скандального проекту, — у матеріалі «Зеленого листа».

Забудова узбережжя або захоплення землі?

Згідно інформації, яку Фазіль Аскеров виклав у вільний доступ, будівництво міста-курорту «Дунайя» передбачає будівництво 10 кілометрів набережній, більше 80 готелів від 150 до 1000 номерів у них, створення тисяч робочих місць, облаштування місця для проведення музичних фестивалів і гральної зони. Курорт нібито буде функціонувати цілий рік.

Аскеров обіцяє, що перші готелі відкриються вже в 2022 році, а перший мільйон туристів буде прийнятий в 2025-м. До 2030-го року Аскеров прогнозує 6 мільйонів туристів в рік.

Не обійшлося і без приватних інвесторів — нібито бізнес готовий вкласти в місто-курорт, який побудують «з нуля», 2,5 мільярда доларів США.

Свою думку про плани забудувати косу на узбережжі Чорного моря висловили екологи та активісти.

Зокрема, директор національного природного парку «Тузлівський лимани» Ірина Вихристюк написала про те, що в даному районі на прилеглих ділянках є чотири діючих курорту. Там необхідно розвивати інфраструктуру, а не забудовувати останні природні території області. Вона припустила, що цінну землю просто продадуть.

Про екологічні проблеми даного району також заявив еколог Іван Русев:

«Поряд з показаної з квадрокоптера пересипом повністю вбите озеро Сасик, унікальний причорноморський лиман Сасик. Зараз ця водойма майже мертвий — джерело небезпечних захворювань. Без його з’єднання з Чорним морем вся ця затія буде просто блефом. Там, у тому регіоні Одеської області, унікальною цінністю є сам піщаний пляж, але такі масштаби будівництва… його просто вб’ють назавжди».

Плани забудувати прибережну косу викликали досить неоднозначну реакцію. Багато висловилися проти цього спірного проекту, оскільки побоюються знищення унікальної природної зони і банального захоплення цінного території.

Але який же великий бізнес міг зацікавитися забудовою коси?

Сумнівні бізнес-партнери

Фазіль Аскеров працює в структурі мережі “Немо” на Ланжероні, яка належить депутатові одеської міськради від партії мера “Довіряй справах” (структура-прикриття для російської агентури в Одеській області; очевидно співпрацю цієї “партії” зі спецслужбами РФ — А.) Андрію Кисловському і скандальному екс-чиновнику міста і області Михайлу Кучуку.

Забудова Ланжерона під дельфінарій, готель і парковку не раз викликала протистояння одеситів. Будівництво на Ланжероні велося власниками мережі «Немо» незаконно. А нерідко «відбілював» їх перед громадськістю саме Фазіль Аскеров.

Крім того, 2018 році під набережній одеського дельфінарію на Ланжероні стався викид брудної смердючої води в море. Тоді Аскеров пояснив це тим, що на набережній ведуться будівельні роботи, які призвели до потрапляння стічних вод у водойму.

Не обійшлося будівництво на Ланжероні і без трагедії — в 2019 році в результаті падіння крана на будівництві загинув робітник.

Неодноразово під дельфінарій виходили экоактивисты, виступаючи проти експлуатації тварин в закладах Кисловского-Кучука. Зазначимо, що сім’я Кисловський також володіє биопарком. Активісти запевняють, що до тварин ставляться неналежним чином. Цей факт підтверджує і позапланова перевірка Держекоінспекції.

Варто також відзначити, що, незважаючи на анексію Криму, Кисловський не звернув свій бізнес на окупованому півострові. Дельфінарій «Немо» продовжує працювати у Феодосії, Алушті і Судаку. Кисловський андрій виданню «УСИ» повідомив, що продав ці об’єкти росіянину, який воліє залишитися анонімним. Разом з тим, генеральним директором ТОВ «Дельфінарій Немо» в Криму все ще значиться Анатолій Солонців, який одночасно є уповноваженою особою компанії Кисловского «Нерум» в Україні. Навряд чи якийсь росіянин купив у Кисловского бізнес разом з його підлеглим.

Дані російського реєстру власників підприємств. ТОВ «Дельфінарій Немо»

І в цьому світлі, якщо в забудові прибережної коси зацікавлений Кисловський, то сумнівно, що проект буде з «екологічної філософії».

Старі «схемники»

Окремо потрібно нагадати про бізнес-партнера Кисловского Михайла Кучук. Він пішов з великої політики в 2015 році. Тоді Кучук, вдало переживши люстрацію при голові одеської ОДА Ігоря Палиці, не втримався на посаді радника, коли главою області був призначений Михайло Саакашвілі.

За свій довгий трудовий шлях Кучук працював віце-мером під час каденції Едуарда Гурвіца, у виконавчої влади в столиці, заступником голови одеської обласної державної адміністрації. Він курирував будівельні питання. Також Кучук був депутатом одеської обласної ради.

Як повідомляє видання «Таймер», незважаючи на те, що практично все життя Він працював чиновником, його стан в 2007 році оцінювався в більш ніж 230 мільйонів доларів США. Кучука нерідко звинувачували в корупції. Йому приписується «вирішення» питань про виділення земельних ділянок під забудову в рекреаційних зонах Одеси — санаторій імені Горького, «Росія», «Аркадія», парк «Ювілейний» та ін.

І хоча на даний момент здається, що час цих старих «схемників» закінчилося, цілком можливо, що через піар таких проектів як «Дунайя» саме вони прокладуть собі зворотний шлях у владу. Наприклад, зовсім нещодавно з’явилася інформація про те, що у голови одеської ОДА Максима Куцого «новий» радник Анатолій Ворохаєв, який за мерства Гурвіца разом з Кучуком обіймав посаду заступника одеського міського голови. Ворохаєв проклав собі шлях повернення у владу, коли почав боротися з коронавірусом.

Може всі ці, по суті, старі обличчя і є загадковими бізнес-партнерами Фазіля Аскерова, нібито готовими вкласти в проект «Дунайя» мільярди?

І наостанок хочеться виділити ще одного можливого бізнес-партнера в проекті забудови коси в Чорному морі. Днями Аскеров виставив черговий пост у фейсбуці з підписом «Дунайя-21. Готуйтеся». Він зазначив в цьому пості кількох людей, включаючи заступника міністра цифровий трансформації, який раніше був депутатом одеської міськради, Олександра Борнякова і відомого бізнесмена Дмитра Шпинарьова.

Той, у свою чергу, фактично реалізував забудову Літнього театру в одеському міському саду, наповнивши його безліччю торгових точок. І це незважаючи на запеклий опір одеситів і тривають суди.

Літній театр, нагадаємо, через афілійовані структури на даний момент належить одеському бізнесменові, який має великий вплив на нинішню міську владу, Володимиру Галантернику. Він в Горсаду і зовсім планував побудувати багатоповерхівку під торговий центр. Можливо, інтерес в захопленні рекреаційної землі під виглядом проекту «Дунайя» є і у Галантерника.

При цьому чим реально може обернутися затія під назвою «Дунайя», питання відкрите.

Владислав Балинський, опубліковано у виданні Зелений лист