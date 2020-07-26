Зруйнує світову економіку: в найближчі 10 років може статися катастрофа

COVID-19 деякою мірою стала першою пандемією, яка вплинула на всю світову економіку. Але фахівці впевнені в тому, що протягом найближчих 10 років може статися справжня катастрофа, яка повністю зруйнує світову економіку. Фахівці припустили відразу кілька різних сценаріїв розвитку подій, повідомляє портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

Було запропоновано чотири різні сценарії розвитку подій надалі і те, як саме вони можуть вплинути на світову економіку і в цілому на все людство. Deutsche Bank припустив, що в найближче десятиліття може статися пандемія, яка стане причиною загибелі більше двох мільйонів чоловік. Також є ризик гігантського виверження вулкана, велика спалах на Сонці або ж війна, яка захопить більшу частину країн.

Найбільш небезпечними варіантами є пандемія і великого виверження вулкана, які можуть легко паралізувати діяльність найбільш впливових держав. Не варто забувати і про тих ризиках, які можуть прийти з космосу. Приміром, на Сонці може статися неймовірної сили спалах, яка позначиться на всій планеті. Пояснити це можна тим, що практично всі сучасні технології працюють на електроніці. Сильна спалах може стати причиною виходу з ладу електроніки, а на вирішення проблеми буде потрібно дуже багато часу. За цей період світова економіка встигне зазнати катастрофічні збитки.

Ще один сценарій – початок глобальної війни або ж аварія, яка буде пов’язана з ядерною зброєю. Звичайно, такий сценарій отримав найменше шансів на свій розвиток, але виключати його не варто. Кілька слів фахівці сказали і про удар астероїда. Вони додали, що ризиків, які можуть негативно вплинути на світову економіку, занадто багато і про них варто пам’ятати постійно.