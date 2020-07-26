Ринок газу з 1 серпня: як зміняться комунальні правила

В Україні з 1 серпня запустять ринок газу для населення. В результаті кожен споживач зможе змінювати постачальника в будь-який момент, а тарифи будуть відрізнятися залежно від компанії, пише OBOZREVATEL.

Відповідні нововведення повинні були вступити в силу ще кілька років тому, однак їх переносили аж до поточного року. Що варто знати:

Тариф на газ буде регулярно змінюватися, а взимку він різко злетить

«Нафтогаз» з першого серпня більше не зобов’язаний продавати блакитне паливо для населення по встановленої Кабміном ціною. Тепер тарифи будуть залежати від постачальників і умов на ринку.

Що це означає для звичайної української сім’ї? Перше – з початком опалювального сезону газ буде різко дорожчати. Так відбувається завжди. Друге – політики більше не зможуть впливати на тарифи.

Поміняти постачальника можна буде за лічені години, якщо буде на кого міняти

З 2015-го українці можуть змінювати постачальника газу. Роблять це не часто, а сама процедура заплутана. Раніше вона могла займати більше трьох місяців, потім правила спростили, а зараз всю процедуру звели до одного дії – потрібно надіслати повідомлення. Не обов’язково навіть погашати борги перед минулим постачальником, щоб укласти договір з новим.

Ціни на газ по всій країні будуть різними, українцям запропонують окремі тарифні плани

Регулювати вартість блакитного палива ніхто не буде. Єдине – якщо постачальник скористається відсутністю альтернативи і вирішить суттєво завищити ціни, можна буде поскаржитися в Антимонопольний комітет. В будь-якому іншому випадку ні Нацкомісія з енергетики і комунальних послуг, ні Кабмін втручатися не будуть. Мовляв, ціни буде регулювати ринок.