Зниклого в Криму трирічного сина політв’язня Сулейманова знайшли мертвим

У неділю, 26 липня, в селі Строганівка під Сімферополем знайшли тіло трирічного Муси Сулейманова, який зник два дні тому.

Про це в Facebook повідомила кримська журналістка Лілія Буджурова.

Перед тим, як стала відома страшна новина, до будинку, де жила дитина, приїхала машина, щоб викачати зливну яму.

«Почулися якісь крики, і відразу всіх попросили відійти. Місце обнесли сигнальною стрічкою», — написала журналістка.

Інформацію про загибель малюка підтвердили в МНС Росії в Криму, передає «Крим Реалії».

Разом з тим, кримський блогер RoksolanaToday&Крим пише, що зливні ями і горища перевірялися по декілька разів і в першу чергу. І ця яма була відкладена дошками.