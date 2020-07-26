Які причини виникнення раку кишечника?

Діяльність бактерій, які є в порожнині рота, може стати причиною розвитку раку кишечника. Висновок зробили вчені Віргінського політехнічного університету (США).

Американські дослідники встановили зв’язок між бактеріями в роті і злоякісними пухлинами кишечника. Згідно з їхніми даними, рак кишечника може стати наслідком активності Fusobacterium nucleatum.

Ці мікроорганізми відомі своєю здатністю впливати на розвиток періодонтиту, при якому відбувається запалення періодонта (сполучна тканина між зубним коренем і альвеолою), що приводить до розхитування і втрати зуба. Крім того, вченим відомо, що, проникаючи в кров, бактерії цього виду можуть активізувати запальні процеси в головному мозку, печінці, серці.

Фахівці з США констатують: бактерії в роті, часто виявляють в злоякісних утвореннях товстого кишечника.

«Fusobacterium nucleatum добре приживаються в пухлинних клітинах. Згодом ці уражені клітини відриваються і стають метастатичними”, – заявили дослідники.

: zdorovia.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.