Посмеявшимся над «безсмертним полком» в Росії загрожує тюремний строк до трьох років

Через пандемію в 2020 році щорічна акція «безсмертний полк» в Росії проводилася за допомогою інтернету, онлайн. За правилами, кожен бере участь міг завантажити фото родича-ветерана і відомості про нього на спеціальних сайтах.

Як виявилося, спецслужби РФ відстежували розміщені фотографії на сайтах. Ціна невдалого жарту або протесту виявилася досить високою.

Пам’ятаєте історію з «дегенератами», разместившими фотографії Гітлера і Шкуро на сайті «Безсмертного полку Росії»? Слідчий комітет пред’явив звинувачення ще двом любителям «гостро шуткануть». Тепер вони мають можливість заплатити до 300 тис. рублів штрафу або присісти до трьох років, там як суд вирішить. Це якісь Дмитро Бородаєнко з Кемерово і Максим Гусєв з Пермі, — пише блогер AKUTIN, проживає в непідконтрольному Донецьку.

P. S. Деяким діячам на замітку. Продовжуйте думати, що анонімність в мережах існує, — загрожує блогер.