Клімкін запропонував перетворити Крим в проблему для Росії, в МЗС РФ відреагували

Колишній глава МЗС України Павло Клімкін запропонував перетворити окупований Крим в проблему для Росії. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

Він пише, що 25 липня — друга річниця підписання Декларації невизнання США окупації Криму, яку також називають Декларацією Помпео.

«Балтійські країни чекали 50 років, у нас немає стільки часу, повинні перетворити Крим в проблему для Росії внутрішньо і зовні, тобто стати краще РФ і триматися справжніх друзів, які розділяють з нас спільні цінності та спільне майбутнє», — впевнений екс-глава МЗС.

Він зазначив, що Україна ніколи не повинна зупинятися і продовжувати боротися, бо «якщо ми припинимо боротися, то чому за нас повинні боротися інші?». Він додав, що в країнах Балтії були ті, хто підтримував окупантів, але абсолютна більшість завжди мріяло про свободу і не змирилося.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на слова Клімкіна і заявила, що «У Києва вийшло перетворити Україну на світову проблему».