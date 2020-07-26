У Києві стався спалах коронавіруса в гуртожитку КПІ

У столичному Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» стався спалах зараження коронавирусной інфекцією.

Як пише офіційний портал Києва, про це повідомив виконуючий обов’язки директора «Київського міського лабораторного центру МОЗ України» Сергій Чумак.

За його словами, в одному з гуртожитків лабораторно підтверджено 52 випадки захворювання коронавірусом серед курсантів.

«Перші чотири випадки були виявлені з 22 по 24 липня. За вчора в закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними з хворими. Серед них сьогодні — 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР», — сказав Чумак.

Всього в гуртожитку проживають 152 курсанта.

Чумак додав, що в гуртожитку проводиться дезінфекція. Всі інші контактні особи під контролем. Щоб запобігти поширенню інфекції серед курсантів у гуртожитку, визначені місця для ізоляції хворих.