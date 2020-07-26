Чоловік бачив, як дівчина тоне в Азовському морі, але нікого не покликав на допомогу

У Новоконстантиновке Запорізької області 25 липня потонула молода дівчина. Її дістали з води і намагалися реанімувати, але вона померла.

Як пише «Актуально» з посиланням на очевидців, в море дівчина заходила з друзями. Ті вийшли, а вона залишилася. При цьому якийсь літній чоловік бачив, як відпочивальниця стала тонути, але чомусь навіть не спробував покликати людей на допомогу.

«Це нормально, коли рахунок йде на секунди? Трохи пізніше з нами заговорив дід, який стояв поруч: „Вона ще годину тому пішла купатися, я бачив, як вона пішла під воду. Її затягнуло“, — сказав він з абсолютно незворушним обличчям. І тільки потім, коли я відійшла від шоку, зрозуміла: він бачив і стояв чекав годину. Це страшно! Її подруги або родичі прибігли, коли вже пройшло хвилин 20 після виявлення тіла. Вони кинули її одну і пішли відпочивати», — написала в Instagram очевидиця події Надія.