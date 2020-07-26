В Україні шахраї «захоплюють» банкомати: достатньо один раз використовувати карту

В Україні будь-який клієнт банку може втратити коштів з рахунку після необережного використання банкомату. Шахраї розробили цілий ряд прийомів, який дозволяє не просто вкрасти дані карти, але і зробити повний дублікат. Достатньо всього лише один раз вставити свою карту в роз’єм і необережно ввести пін-код на клавіатурі.

Скримінг – захиститися від крадіжки неможливо

Як розповідає заступник директора асоціації «ЕМА» Олеся Данильченко, останнім часом кількість разі крадіжки коштів з використанням спеціального пристрою «скримінг» зросла в рази. Шахраї встановлюють цей ледь помітний прилад в роз’єм банкомата для прийому карт.

Його помітити неозброєним оком практично неможливо. Стикаючись з картою, він читає і запам’ятовує її дані. Потім шахраям коштує всього лише скопіювати їх і з допомогою іншого пристрою виготовити дублікат картки.

Помітити скримінг практично неможливо НПУ

Щоб позбутися коштів, що коштує всього лише один раз скористатися банкоматом ЕМА

Експерт з кібербезпеки Маргарита Січкар пояснює OBOZREVATEL, що ні один з популярних рад «правильного» використання банкомату не може забезпечити повний захист. Одні кажуть, що варто користуватися лише тими банкоматами, які знаходяться в торгових центрах і магазинах. Але при цьому більшість приладів знаходили саме в таких приміщеннях.

«Щодо корисну пораду в такій ситуації – прикривати клавіатуру, коли набираєте пін-код. Найчастіше в таких банкоматах встановлюють непомітну камеру, яка знімає всі ваші дії і з допомогою якої можна підглянути цифри.

Траппінг – карту «з’їдає» банкомат

Ще один менш поширений спосіб шахрайства – траппінг. Це спеціальний прилад, який «захоплює» карту і не відпускає її до певної дії. Клієнт думає, що його картку «з’їло», дзвонить в банк і йде.

Тогдау підходить шахрай і продовжує користуватися банкоматом, використовуючи чужу картку.

«Траппінг зараз не настільки поширений спосіб шахрайства, як тільки клієнт додзвониться в будь-який з банків, в якому він обслуговується, оператор відразу ж порадить йому нікуди не відходити від банкомата. Це фактично виключає можливість будь-якого шахрайства. Але є і інші випадки, коли карта не вилазить» і клієнт просто її забуває», – розповідає OBOZREVATEL представник прес-служби одного з великих банків.

В банкомати вставляють спеціальний пристрій, що «захоплює» ЕМА карту

Офіціанти та продавці: як захистити свої гроші

Січкар додає, що іноді прилади для крадіжок коштів встановлюють просто в терміналах супермаркетів і магазинів. Дублікати роблять не відразу, а гроші починають знімати через якийсь час так, щоб нічого не «видало», що продавець знаходиться в змові з шахраєм.

«Також важливо не передавати свою картку в чужі руки ні на одну хвилину. Іноді досить миті, щоб непомітно підгледіти всі дані карти і провести її крізь прилад, який краде дані», – радить вона.

Як захистити себе від схеми

Встановити ліміт на зняття готівки в банкоматі. У банківському додатку на ту карту, яку ви носите з собою, встановіть обмеження в 200-300 грн. Навіть якщо шахраї зможуть вкрасти дані, всі гроші отримати не вийде.

Попросити банк випустити карту з чіпом. Такі карти частіше коштують дорожче, але зняти з них дублікат значно складніше.

Прикривати рукою клавіатуру банкомату, коли набираєте пін-код. Якщо на пристрої встановлена камера, вона не зможе «підглянути», які цифри ви набираєте.