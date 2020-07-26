На Полтавщині розгорівся скандал через загадкової смерті жінки від COVID-19: рідні показали чеки на десятки тисяч

На Полтавщині за поховання померлої від коронавіруса жительки села Великі Кринки Глобинського району Людмили Дяченко комунальний спецкомбінат ритуальних послуг зажадав її сім’ї 20 тисяч гривень.

Після загадкової смерті від COVID-19 тіло пацієнтки, а також паспорт медики без згоди родичів віддали співробітникам СКРУ для спецзахоронения. Той же змусив двічі по максимуму оплатити перенесення труни, розповіли «Телеграфу» чоловік і син померлої, надавши докази всі чеки.

Відзначається, 53-річна клінічний лаборант Глобинської районної лікарні Людмила Дяченко 24 травня померла від COVID-19 в інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцької». Керівник кременчуцького міського відділу охорони здоров’я Максим Середа заявив, що «медики більше місяця боролися за її життя, але хвороба виявилася сильнішою».

При цьому чоловік Людмили Іван і її син Дмитро обурені самоправством кременчуцьких медиків та працівників комунального спецкомбінату ритуальних послуг.

Людмила Дяченко померла від COVID-19 (telegraf.in.ua)

За їх словами, перші ознаки коронавіруса у жінки з’явилися 16 квітня: вона поскаржилася на першіння в горлі, а до вечора у неї вже піднялася до 38 градусів температура. На наступний день сімейний лікар після огляду сказала, що нічого серйозного немає і порадила збивати температуру. Тільки 23 квітня після походів по лікарнях і декількох флюрографий Людмилу поклали в інфекційне відділення Кременчуцької». ПЛР-тести підтвердили діагноз – коронавірусна інфекція.

Іван і Дмитро Дяченко (telegraf.in.ua)

«Коли її туди поклали, вона по телефону нам сказала: у мене дуже хороший лікар – заввідділенням Ліфанова. Тільки я з нею розмовляв один раз. За три дні до смерті вона подзвонила, сказала, що все, через 2-3 дні вона помре. А так з нами не розмовляла, до телефону не підходив. Нам медсестричка з приймального відділення дзвонила, говорила, що треба купити і привезти. Ми купували. Коли вже зовсім погано Людей було, запитували, може, дитяче харчування докупити, суміші привезти? А вони кажуть: ні, вже не треба, вмирає. Такі лікарі!» – розповідає Іван Дяченко.

Чек на лікування Людмили Дяченко від COVID-19 (telegraf.in.ua)

Родичі Людмиы не знають, як її лікували і чому вона померла – їм нічого не пояснювали. За словами Ігоря Дяченка, незважаючи на те, що дружина була медпрацівником і що керівник кременчуцького міського відділу охорони здоров’я Середа стверджував, що в Кременчуці пацієнтів з COVID-19 лікують безкоштовно, її лікування таких не було. Чоловік з сином показали чеки на антибіотики, які купували Людмилі.

Чек на лікування Людмили Дяченко від COVID-19 (telegraf.in.ua)

«Мені медсестричка каже: ви купите ванкоміцин, а післязавтра ми закупимо і він буде. Але поки вони закуповували, я так десять днів його і купував, хай би тільки допоміг», – зізнався Ігор Дяченко.

Чек на лікування Людмили Дяченко від COVID-19 (telegraf.in.ua)

Він підкреслив, що після смерті Людмили вони так і не бачили її історії хвороби, листки призначень, їм не видали ні виписку з медичної карти, ні посмертний епікриз. І лікарський висновок про смерть рідні теж не бачили – його забрали співробітники кременчуцького комунального спецкомбінату ритуальних послуг.

Чек на лікування Людмили Дяченко від COVID-19 (telegraf.in.ua)

Чоловік і син Людмили Дяченко обурені самоправством медиків і співробітників СКРУ, які без їх згоди забрали документи і тіло померлої.

Чек на лікування Людмили Дяченко від COVID-19 (telegraf.in.ua)

Вони відзначили, що СКРУ надіслав в їх село два мікроавтобуси – в одному привезли труну, у другому приїхали працівники. Але за чеками, виданими спецкомбінатом, виходить, що в Кринки приїхали три катафалка і один ритуальний автобус. При цьому в чеках є не тільки катафалки-примари, але і багато чого загадкового: надані послуги та ціни на них різняться від того, що написано в прайс-листі СКРУ.

Квитанції і чеки на лікування Людмили Дяченко від COVID-19 (telegraf.in.ua)

Також видання повідомляє, що 25 червня мер і депутати Кременчука дружно проголосували за те, щоб 16 липня були оприлюднені результати службової перевірки за фактом скандального поховання померлої від COVID-19 Людмили Дяченко. Однак станом на 22 липня результатів перевірки не було.