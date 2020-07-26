У центрі Миколаєва кур’єр Glovo на мопеді врізалася в мікроавтобус

Вдень у неділю, 26 липня, на Центральному проспекті у Миколаєві кур’єр служби доставки Glovo на мопеді врізалася в мікроавтобус Volkswagen Transporter.

Про це повідомляє місцеве видання Новости N.

Обидва транспортні засоби рухалися по проспекту від вулиці Соборної в напрямку Пушкінського кільця.

Біля перехрестя з вулицею Фалеевской водій мікроавтобуса пригальмував, пропускаючи пішоходів на «зебрі».

У цей момент ззаду врізався у Volkswagen, який рухався слідом мопед.

В результаті ДТП ніхто не постраждав, обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Учасники аварії не стали викликати поліцію, вирішивши конфлікт на місці.