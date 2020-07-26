Путін образився на Лукашенка і буде перекривати його канали, – опозиціонер

Президент Росії Володимир Путін затаїв образу на главу Білорусі Олександра Лукашенка і має намір грати в «довгу стратегію».

Таке припущення в бліц-інтерв’ю OBOZREVATEL озвучив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько. «Зараз Путін ображений на Лукашенка, бо, коли Путін думав про транзит влади, для нього самим симпатичним сценарієм було поглинання Білорусі», – сказав він.

За прогнозами опозиціонера, тепер глава Кремля буде діяти на довгострокову перспективу, впливаючи на Білорусь економічно, перекриваючи канали фінансування і граючи на пандемії коронавіруса.

Лебедько додав, що керівництво Росії не відмовилося від ідеї поглинання Білорусі і переніс це питання «на довшу перспективу».

В той же час опозиціонер визнав, що Лукашенка на посаді президента Білорусі залишається «зручним» для Кремля. Зокрема, тому, що сильно прив’язав країну до РФ економічно і енергетично.