Кличко спіймав на вулиці Києва двох «графітчиків» і викликав поліцію

Мер Києва Віталій Кличко спіймав на вулиці Києва двох хлопців, які малювали графіті на стіні будинку на вулиці Стрілецькій.

З порушниками він «провів виховну бесіду» і «передав поліції». Про це Кличко повідомив в своєму Telegram.

«Пізно ввечері вчора прогулювався по центру Києва. Подивився, як добре оновили вулицю Івана Франка, вийшов на Ярославів вал, Золотоворотську, яку теж недавно відремонтували. Оглянув прилеглі вулиці, де плануємо роботи. І тут на вулиці Стрілецькій натрапив на двох хлопців, які виписували графіті на стіні одного з будинків. Поки проводив виховну бесіду і викликав поліцію, у одного з «художників» здали нерви і він утік. Другого передав поліції», — повідомив Кличко.

Він також зазначив: особа другого порушника було зафіксовано на відео, тому знайти його не складе проблеми.

«Давайте любити та берегти своє місто! І примножувати його красу, а не знищувати», — закликав мер Києва.