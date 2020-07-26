В Ізраїлі зростає хвиля невдоволення політикою Нетаньяху

У багатьох містах Ізраїлю пройшли акції протесту з засудженням політики прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.
Акції пройшли також у Західному Єрусалимі і Тель-Авіві.
Учасники багатотисячних акцій зажадали відставки чинного прем’єра, звинувативши його в корупції.
Ізраїльтяни незадоволені також безуспішними заходами уряду по боротьбі з розповсюдженням нової коронавирусной інфекції.
Ізраїль переживає другу хвилю коронавирусной інфекції, рівень безробіття в країні досяг 20 відсотків.
В ході демонстрації в адміністрації прем’єр-міністра в Західному Єрусалимі, протестуючі скандували: «Вернись додому, Нетаньяху».
Протестувальники тримали в руках чорні й червоні прапори, деякі демонстранти одягли футболки з написом «злочинний прем’єр-міністр».
Біля будівлі адміністрації прем’єра зібралося також невелика кількість прихильників Нетаньяху.
Щоб уникнути зіткнень поліція встановила барикади між двома групами.