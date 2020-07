Данияр Абулгазин – милая хозяюшка мебельной горы

В богатом на миллиардеров Казахстане живет-поживает, да добра наживает уникальной удачи индивид – Абулгазин Данияр Рустэмович. Человек, ставший теневой легендой за счет того, что не имея ровным счетом никакого личного бизнеса, он успешно доит своего патрона Тимура Кулибаева, пристраивает все свое семейство к большой кормушке, а также под градусом рассказывает истории о будущем президентстве своего малолетнего сынишки. Впрочем, Казахстан давно стал благодатной почвой для взращивания и становления паразитов, которые мало в чем превосходят Абулгазина.

Положа руку на сердце… Данияр Абулгазин, вторичный продукт казахстанской коррумпированной властной структуры был объявлен типичным представителем олигархической фауны. Дескать, стандартные схемы заработка, типичные интересы в виде самолетов, дорогих машин и элитной недвижимости во Франции, России, Испании и ОАЭ, типичные любовницы и типичные вложения в искусство. Но кое в чем Данияр Абулгазин все же уникален.

Для управления его обширными и разнообразными владениями и его родственники держат специальную контору – ADD Capital. Именно эта компания покупает и распоряжается имуществом Данияра Абулгазина и Диаза Сулейменова. Имущества много и занятость у работников близка к постоянной.



Эта алматинская конторка хранит достаточно секретов и является настоящим тортом для налоговых органов, если они когда-нибудь отважатся туда приблизится и пошерстить имущество вроде-как государственного служащего Данияра Абулгазина, который науправлял народными активами до серьезного места в списке богатейших “бизнесменов” в казахстанском Форбсе, напоминают западные СМИ в материале Daniyar Abulgazin is on full alert for the times to come.

Один из самых смешных и пакостных секретов состоит в том, что Данияр Абулгазин на самом деле – старушка, сдающая номера по годным ценам. Все имущество, которое Абулгазин покупает заграницей, предварительно ограбив родной Казахстан сдается в найм. И компании ADD надлежит зорко соблюдать не только за оплатой коммунальных платежей, но и за тем, чтобы квартиранты платили вовремя. Есть что-то ущербное в желании мультимиллионера сдавать квартиры посуточно, вы не находите?

Цены, признаться, не очень велики – сейчас туговато с доходами от недвижимости. Скажем так, доходы измеряются тысячами в месяц. Причем о том, чтобы доходы не падали Данияр Абулгазин следит зорко, и орет достаточно сильно, в случае каких-то просчетов в монетизации. Прислуге недоплачивают и считают каждую копейку.

Чтобы вы понимали картину: человек, который вывез многие миллиарды, “заработал” многие миллионы, инвестирует в недвижимость, чтобы получать вроде-как трудовые тысячи с вложенных чемоданов денег. Это ли не смешно? Кстати, вот в этом пожалуй Данияр Абулгазин уникален: не слышал, чтобы его шеф Тимур Кулибаев сдавал бы свои швейцарские виллы во имя корма насущного.

Может быть Данияр Абулгазин так тренируется к честной бедности, которая может постичь его в случае смен векторов в стране? Может это своего рода самоуничижение и искупление грехов перед целым народом и своим благодетелем? Или средство удовлетворить комплекс туземца на территории Европы? По этому поводу уже не раз посмеивалась британская пресса, к примеру, в статье As parasite overgrows the host: Daniyar Abulgazin no longer happy about his role in Kulibayev’s affairs.

Не будем однако развивать эти сложные гипотезы: Данияр Абулгазин устроен не сложнее мучного червя. Вот рот, вот попа. Почти идентичны, но ученый безошибочно определит что есть что. Феноменальная жадность, которая не останавливается даже перед коммерчески бессмысленными, но прибыльными операциями – единственный двигатель в этом простом, но надежном организме.

Добавленная стоимость Данияра Абулгазина

Фактически, в мир больших денег Данияра Абулгазина привела жена, Айдан Сулейменова. Династические браки — обычная практика в Казахстане.

Кстати, жена тоже не в накладе. По крайней мере номинально она — совладелец одного из пяти поставщиков бензина, дизеля и прочих ГСМ в страну, ТОО Petrosun. Эта компания не добывает нефти и не перерабатывает ее, а просто переливает с месторождения на переработку. Месторождения и переработка чудным образом контролируется «Самрук Казыной», где сидели начальниками Кулибаев и Данияр Абулгазин. А жена одного из руководителей государственного фонда вдруг оказывается получателем выгоды от должности своего мужа. А кто другой получатель, кстати? Китайцы из CNPC — государственной нефтяной компании КНР. Именно эта пара — Айдан Сулейменова и китайское государственное предприятие контролирует значительную часть рынка ГСМ в стране, при том, что фактическим регулятором рынка является сам Данияр.

Данияр Абулгазин — это настоящий, живой стереотип и карикатура на свой класс. Дети его учатся в Британии. Дети казахских олигархов в Англии — это уже устоявшийся анекдот. Данияр ненасытен в покупке элитной недвижимости в Европе и отстает разве что от своего покровителя в этом вопросе. Он собирает машины и предметы искусства, летает на своем личном самолете. И конечно у него своя империя из оффшорных компаний для отмывания денег по всему миру.

Данияр Абулгазин и такие как он — это ответ на вопрос почему Казахстан находится в таком плачевном состоянии, почему ему не удалось выполнить миссию по превращению в процветающее государство. Не совсем отсутствие демократии, как часто утверждают, виновато в нынешней бедности. Скорее отсутствие здравого смысла и инстинкта самосохранения привело в неравенству, совершенно неприличному в развитом государстве.

Рано или поздно эта страна рванет. Абулгазин и его соратники здраво предполагают, что лучше быть к этому времени заграницей.