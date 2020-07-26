Эксперты назвали пользу и вред «красной» капусты

Фиолетовая капуста содержит множество антиоксидантов и других полезных для организма веществ.

Об этом пишут СМИ.

Фиолетовая капуста, по сравнению с белокочанной, содержит больше витамина С и витамина К — 44% и 72% от дневной нормы. Каротина в такой капусте больше в 5 раз, также намного больше калия.

Из-за высокого содержания антоцианов — пигментов красного, синего и фиолетового цвета — при регулярном употреблении фиолетовой капусты, снижается хрупкость сосудов.

Краснокочанную капусту рекомендуют употреблять для профилактики опухолевых заболеваний и лечения язвы желудка.

Капуста хорошо влияет на обмен веществ, помогая избавиться от лишнего веса. Овощ полезен при таких заболеваниях, как подагра, желчнокаменная болезнь, атеросклероз.

В фиолетовой капусте содержится много антиоксидантов, стимулирующих процесс регенерации клеток организма.

Капусту не рекомендуется употреблять при склонности к спазмам кишечника и желчных ходов, острых энтероколитах и повышенной перистальтике кишечника.

: changeua.com