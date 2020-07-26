Нова загроза: Путін заявив про плани оснастити флот гиперзвуковым зброєю

Президент Росії Володимир Путін заявив про плани оснащення Військово-морського флоту РФ гиперзвуковым зброєю.

Про зброю, аналогів якому нібито більше немає ніде в світі, Путін сказав на військово-морському параді в Санкт-Петербурзі.

Російський опозиціонер Олексій Навальний так прокоментував виступ глави Кремля: «А Путін все паради проводить. Інших справ немає в країні».

А Путін все паради проводить. Інших справ немає в країні pic.twitter.com/wIMGC1CdFv

— Alexey Navalny (@navalny) July 26, 2020

Його підтримали і більшість інших коментаторів, які безсторонньо відгукнувся про президента Росії.

«Інформаційне опір» повідомляє, що в Міноборони РФ заявили про успішне завершення випробувань ракети «Циркон», в ході яких підтвердилися унікальні тактико-технічні характеристики даної ракети по дальності і точності стрільби, а також гіперзвукової швидкості її польоту. Передбачається, що «Циркони» надійдуть на озброєння частини фрегатів і атомних підводних човнів.