Обстановка напружена до межі: Туреччина і Греція опинилися на порозі військового конфлікту

Відносини між Грецією та Туреччиною в кінці липня загострилися до межі. У Європі заговорили про цілком реальну загрозу військового конфлікту між двома країнами, які є союзниками по НАТО. Такого не було вже дуже давно.

Анкара й Афіни обмінюються жорсткими заявами, не соромлячись у виразах. Одним із приводів для такої гострої конфронтації стало рішення турецької влади повернути собору Святої Софії в Стамбулі статус діючої мечеті. З 1935 року це візантійський храм був діючим музеєм, однак президент Туреччини Реджеп Тайіп Эрдоганконфли підписав указ про перетворення його в мечеть.

І 24 липня в Айя-Софії відбувся перший за 86 років намаз. З-за карантинних заходів, введених у зв’язку з пандемією COVID-19, в мечеті зібралося відносно небагато людей, але на площу Султанхамет перед храмом прийшли тисячі мусульман. Ердоган особисто був присутній у храмі.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган особисто взяв участь у молитві 24 липня

В цей же час в Греції у всіх православних церквах дзвонили дзвони. Прапори були приспущені. «Траурним дзвоном ми висловлюємо наш протест, тому що вважаємо, що зараз президент сусідньої країни використовує в якості інструменту символ не тільки нашої віри і нації, але і глобальний символ всього християнського світу, і всі ми піддаємося цього приниження», — заявив глава Родосской митрополії Кирило. Під час однієї з акцій протесту в Салоніках демонстранти публічно спалили турецький державний прапор.

МЗС Туреччини заявив: «Ми рішуче засуджуємо той факт, що уряд Греції і члени парламенту країни спровокували суспільство своїми ворожими заявами і дозволили відкрито спалити наш гордий прапор в Салоніках».

У суботу, 25 липня, Міністерство закордонних справ Туреччини виступила з різкою заявою у зв’язку з акціями протесту в Греції. «Розбалувані діти Європи не змогли винести виду віруючих, знову распростершихся молитви в Айя-Софії, і знову почали марити візантійської мрією. Відтепер Греція повинна забути про неї. Вона не може позбавитися від візантійської мрії вже 567 років. Настав час покінчити з витікаючим від цієї ідеї невдоволенням», — заявив офіційний представник МЗС Туреччини Хамі Аксой.

Мова йде про падіння Константинополя в 1453 році, коли столиця Візантійської імперії була захоплена турками-османами. Греція вважає себе культурною та історичною спадкоємицею Візантії.

Афіни не залишилися в боргу. Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Мицотакис назвав Туреччину «джерелом проблем». Він заявив, що перетворення собору Святої Софії в діючу мечеть є «образою цивілізації XXI століття».

«Те, що сьогодні відбувається в Стамбулі не є демонстрація сили. Це доказ його слабкості. Особливо для нас, православних християн, Айя-Софія залишається в наших серцях. Саме там б’ється наше серце», — підкреслив Мицотакис.

Анкара стверджує, що культурна спадщина Айя-Софії буде збережено. Старовинні фрески і мозаїки, що зображують християнських святих, на стінах собору не постраждають. Під час п’ятничного намазу ці зображення були прикриті білими полотнищами.

Але не тільки ситуація навколо Айя-Софії стала каменем спотикання між Афінами та Анкарою. Як уже повідомляли «ФАКТИ», Туреччина прийняла рішення відправити своє дослідницьке судно Oruc Reis до берегів грецького острова Кастелорізо для так званих «сейсмічних досліджень» та розвідки газових родовищ. Роботи були заплановані з 21 липня по 2 серпня. Греція заявила, що не має наміру терпіти дії Анкари, які є грубим вторгненням в акваторію, що відноситься до виняткової економічної зоні Греції. Збройні сили обох країн були приведені в стан підвищеної боєготовності.

Турецьке судно Oruc Reis

Експерт берлінського фонду «Наука і політика» (SWP) Гюнтер Зойферт, який є провідним німецьким фахівцем з Туреччини, в інтерв’ю DW заявив, що ситуація склалася дуже серйозна. Поки що лише завдяки особистому втручанню канцлера Німеччини Ангели Меркель вдалося уникнути початку військових дій.

«Ердоган продовжить свою політику точкових військових операцій. Так само, як турецький президент ігнорує виняткову економічну зону Кіпру, проводячи там буріння для видобутку газу, він буде ігнорувати інтереси Греції. А от чи дійде в результаті військових зіткнень залежить від того, як себе буде вести Греція — запропонує вона Туреччині переговори чи ні. Крім того, це залежить від позиції ЄС, а головне — США. Адже і Греція і Туреччина обидві є країнами-учасницями НАТО, і провідним членам альянсу потрібно буде втрутитися в ситуацію і запропонувати свої послуги посередників», — вважає Зойферт.

Поки Євросоюз лише пригрозив Туреччині санкціями. США направили до берегів Греції військові кораблі для проведення спільних навчань. Але це не означає, що Вашингтон у цьому протистоянні підтримує виключно Афіни.

«З одного боку, у США з Туреччиною чимало розбіжностей. Досить згадати покупку Анкарою російських ракетно-зенітних комплексів С-400. З іншого боку, США за підтримки Туреччини намагаються не допустити зростання впливу Росії в Східному Середземномор’ї і в Лівії. У Вашингтоні поки ще не вирішили, що є більш пріоритетним — протистояти Росії або дисциплінувати Туреччину. Цим відсутністю єдиної лінії і користується Ердоган — так само як і нерішучістю Євросоюзу», — сказав німецький експерт.

Він упевнений, що Ердоган стає все агресивніше щодо ЄС, оскільки вкрай незадоволений тим, що Брюссель відмовив Туреччини у водінні до складу Євросоюзу. Потім був імміграційний криза, яка змусила ЄС укласти угоду з Анкарою з біженцям. Тепер Ердоган використовує цих самих біженців як спосіб тиску на Брюссель. Маючи на руках цей угоди і періодично погрожуючи вийти з нього в односторонньому порядку, президент Туреччини дозволяє собі втручатися висключительные економічні зони країн-членів ЄС, як це сталося зараз з Грецією. «Європі потрібна єдина стратегія. Вона дуже важлива саме зараз», — підкреслює Зойферт.

Той факт, що судно Oruc Reis повинно було залишити Анталію на той же день, коли в Айя-Софії відбувся перший за 86 років намаз, не є випадковим збігом, впевнений німецький експерт.

«Мета президента Ердогана полягає у відродженні „Великої Туреччини“. Йдеться не про ту Туреччини, яку Ататюрк повернув обличчям до Заходу, а Туреччині за зразком і подобою Османської імперії. Нам кажуть: ми нова регіональна держава і ми займаємо місце, яке звільнилося з-за відходу США і слабкість Євросоюзу, і ми підтримуємо мусульман-сунітів на Близькому Сході. Практичними наслідками цієї політики є нарощування військового потенціалу турецької армії і мілітаризація зовнішньої політики у Східному Середземномор’ї. А символічним продовженням цієї політики як раз і є перетворення собору Святої Софії на мечеть», — вважає Гюнтер Зойферт.