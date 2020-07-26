Чому ПЛР тести на COVID-19 можуть збрехати: Степанов назвав причини

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підтвердив, що ПЛР тести на коронавірус (COVID-19) можуть дати хибний результат.

Як пояснив він на брифінгу, у інфікованої людини вірус присутній в носоглотці, і коли береться мазок для тесту, то в більшості випадків виявляється захворювання

«Але в той же час, вірус може перебувати в нижніх дихальних шляхах, і в такому разі може бути помилково негативний результат», – зазначив Степанов.

Також, за його словами, є залежність від кваліфікації фахівців, які беруть мазок.

«Звичайно, ми всі люди, і такі ж люди наші медичні працівники», – додав глава Моз.

Він підкреслив, що якщо у людини з негативним результатом тесту є симптоматика коронавирусной хвороби, то йому роблять або ще один ПЛР-тест, або використовують метод ІФА.

«У нас все чітко прописано і регламентовано в алгоритмах тестування», – запевнив Степанов.

Всього в Україні проведено 963 641 тестування методом ПЛР.