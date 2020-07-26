Вилетів на зустрічну смугу: момент ДТП у Семиполках потрапив на відео

В мережу виклали відео смертельного ДТП у селі Семиполки під Києвом. На ньому видно, як легковик Volkswagen врізався у вантажівку, яка перекинула пасажирський автобус.

В аварії загинула одна людина і ще дев’ять ятеро отримали поранення. Серед поранених 7-річна дівчинка.

За даними поліції, аварія сталася близько 6.00 ранку на 54 км автодороги Київ-Чернігів.

Попередньо, водій легковика Volkswagen їхав у Чернігів, виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку.

Від зіткнення у фурі відлетіло ліве колесо, через що некерована вантажівка викотилася на зустрічну смугу та зіткнулася з автобусом MAN.