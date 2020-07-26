Бойовикам «Л/ДНР» наказали повністю припинити вогонь

Бойовикам «ЛНР» і «ДНР» наказали повністю припинити вогонь на Донбасі, починаючи з завтра, 27 липня. Про це повідомив ватажок так званої «народної міліції» Донецька Денис Синенко, пише .

Він сказав, що наказ про повне і безстрокове припинення вогню з 27 липня «доведено в установленому порядку всім підрозділам і кожному військовослужбовцю під підпис».

Крім того, по всій лінії зіткнення командирами терористів здійснюється контроль за виконанням досягнутих домовленостей.

«У разі агресії з боку супротивника «народна міліція», при отриманні відповідного наказу, готова до адекватних дій», — сказав Синенко.