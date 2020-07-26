Фреймут вернулась в родное село: показала фото с близким человеком

Украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала фотографию из родной деревни.

Ольга Фреймут известна в Украине и за рубежом как телеведущая и гуру этикета. Однако мало кто знает, что будущая звезда родилась не в столице, а в городке Новый Роздол Львовской области.

Недавно Фреймут решила вернуться в родное место и опубликовала фотографию на фоне местной школы исскуств для детей. Интересно, что в кадре украинская телеведущая позировала в очках и косынке. Вероятно, дабы ее не узнали.

“Вернулась в детство. Сегодня в Новом Роздоле посетила места, которые сделали меня мной. Музыкальная школа… Многие воспоминаний ожило”, – написала Фреймут.

Однако вскоре телеведущая удалила фотографию. В Сети остались лишь истории с бабушкой и дедом из деревни.

Дерело: showbiz.clutch.ua