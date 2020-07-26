У Харкові до яний чоловік з ножем кидався під автівки і погрожував перехожим

У Харкові до яний чоловік на велосипеді кидався під автомобілі та погрожував перехожим ножем.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Так, 25 липня о 20:24 до поліції надійшла інформація про те, що біля будинку по провулку Троїцькому невідомий чоловік погрожує ножем перехожим. “Під час виїзду на місце поліцейські виявили нетверезого громадянина на велосипеді, який кидався під автомобілі та погрожував перехожим застосуванням ножа. Від дій чоловіка ніхто не постраждав.

Громадянина з місця події забрала бригада швидкої медичної допомоги”, — йдеться в повідомленні. Також інформація внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень.