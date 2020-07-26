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На Львівщині нелюд «законсервував» кошеня в банку і похвалився «досягненням» в Instagram

26.07.2020

У Львівській області хлопець жорстоко познущався над кошеням, законсервувавши його в банку, а потім опублікував відповідне відео в Instagram. Про це написала в Facebook відомий журналіст Вікторія Балицька.

«Є інформація, що цей негідник з Червонограда. У мене багато френдів з цього міста. Може хтось надасть якусь інформацію», — написала вона.

Вона просить правоохоронців відреагувати належним чином відповідно до закону про жорстоке поводження з твариною.

За словами мучителя, це була «жарт». Кошеня залишився живий. Відповідне відео хлопець опублікував у своєму Instagram.


Поліцейським вдалося оперативно затримати хлопця, який знущався над твариною.

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