На Львівщині нелюд «законсервував» кошеня в банку і похвалився «досягненням» в Instagram

У Львівській області хлопець жорстоко познущався над кошеням, законсервувавши його в банку, а потім опублікував відповідне відео в Instagram. Про це написала в Facebook відомий журналіст Вікторія Балицька.

«Є інформація, що цей негідник з Червонограда. У мене багато френдів з цього міста. Може хтось надасть якусь інформацію», — написала вона.

Вона просить правоохоронців відреагувати належним чином відповідно до закону про жорстоке поводження з твариною.

За словами мучителя, це була «жарт». Кошеня залишився живий. Відповідне відео хлопець опублікував у своєму Instagram.



Поліцейським вдалося оперативно затримати хлопця, який знущався над твариною.