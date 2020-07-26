Зеленський обговорив з Путіним перемир’я на Донбасі

Президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін 26 липня провели телефонну розмову.

Зокрема, було обговорено виконання домовленостей, досягнутих під час «нормандського» саміту 9 грудня 2019 в Парижі, повідомляється на сайті ВП України.

Як зазначила прес-служба Зеленського, глава України підняв питання безпеки на Донбасі.

«Співрозмовники вітали досягнення домовленості про повну і всеосяжну режим припинення вогню на Донбасі, яке починається з 00:01 27 липня 2020 року, президент Російської Федерації підтримав цю домовленість», – йдеться в повідомленні.

Лідери двох країн, як сказано на сайті Офісу президента, погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню.

Також президенти обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії зіткнення, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваним особам».

Зеленський підняв питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова, утримуваного РФ, у зв’язку з трагічною загибеллю його трирічного сина Муси.

«Президент України особливо наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також в Російській Федерації», – зазначили в ОП.

Крім того, Зеленський і Путін обговорили Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, який знаходиться на розгляді в політичній підгрупі ТКГ, і Закон про децентралізацію, який передбачає зміни до Конституції України.

«Було акцентовано увагу на необхідності успішної реалізації домовленостей, досягнутих чотирма лідерами в Парижі, в контексті важливості проведення наступного саміту «нормандської четвірки» в Берліні», – підсумувала прес-служба.