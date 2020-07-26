Україну накриють грозові дощі, але спека не відступить: синоптик уточнила прогноз погоди

У понеділок, 27 липня, у західних областях та місцями у південній частині України очікується дощова погода з грозами.

Але до середини тижня в країну прийде значне потепління. Таким прогнозом на своїй сторінці в Facebook поділилася синоптик Наталка Діденко.

За її словами, грозові дощі 27 липня можуть також досягти Вінницької та Житомирської областей. А ось на решті території буде сухо і сонячно.

Карта дощів в Україні 27 липня (meteopost.com)

У Києві в понеділок, додає Діденко, теж буде без опадів. Зате з цього дня у столиці повернеться спека – передбачається до +30 градусів і навіть вище.

На решті території в денний час вона складе +28…+33 градусів, на заході місцями до +22…+27. А на півдні, сході та в більшості центральних областей України до середини тижня прогріє до +30…+36 градусів.

Проте в кінці місяця, 30 липня, знову прийде атмосферний фронт, який принесе дощі з грозами і температуру в межах +22…+26 градусів.

«Тому найближчим часом почистіть кондиціонери, перевірте вентилятори, приберіть квіти з сонячних підвіконь, випустіть в перші ряди бретельки, шорти, білий колір і строкаті лимонади. Літо ще – ого-го», – порадила синоптик.

Прогноз синоптика (Facebook Наталія Діденко)