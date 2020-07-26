«Знак доброї волі»: Папа Римський відреагував на домовленість про повне припинення вогню на Донбасі

Папа Римський Франциск I підтримав досягнення домовленості про припинення вогню на сході України. Понтифік висловив сподівання, що вони будуть втілені.

«Нещодавно домовленість про припинення вогню на Донбасі була прийнята членами Тристоронньої контактної групи. Я молюся, щоб домовленість, нарешті, була реалізована, включаючи ефективний процес роззброєння і розмінування», — сказав він, повідомляє Vatican News.

Понтифік додав, що «тільки так вдасться відновити довіру і закласти основи для примирення, яке так необхідно і якого так довго чекає народ».