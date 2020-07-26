Потап одружився з Каменських 4 рази: “Це тільки початок”

Олексій Потапенко – відомий український виконавець, продюсер і чоловік Насті Каменських, який разом з дружиною сидів у тренерському кріслі талант-шоу “Голос країни”, а також батько прекрасного сина Андрія, який з’явився в минулому шлюбі артиста з Іриною Горовою. Потап активний користувач Instagram, де часто радує публіку яскравими постами. Так, в цей раз він показав фанатам цікавий фотоколаж, на якому можна побачити його з Настею Каменських чотири весілля. Повідомляє znaj.ua.

Перша частина колажу – сценічне весілля парочки, яке вони розіграли на публіку. Друга частина – таємне весілля у Вегасі, третє – публічне весілля в Києві з запрошеними зірками, а четверте – весілля в кліпі на пісню Потапа Константа. У підписі до колажу Олексій написала: “Наші з @kamenskux весілля: Сценічне, Лас-Вегаске, Київське, Кліповек, це тільки початок, I SING YOU, HERMOSA💜💚 @kamenskux #bearanddiamond #bearanddiamond”. Фоловери не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію репера, засипаючи його з Настею компліментами в коментарях до публікації.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 24 Июл 2020 в 1:29 PDT

: trserial.net.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.