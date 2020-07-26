Іспанія запевняє, що епідемія в країні під контролем

Міністерство закордонних справ Іспанії запевнило, що епідеміологічна ситуація в країні під контролем.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

“Іспанія – безпечна країна. Ми працюємо над тим, щоб ізолювати нові випадки захворювання, як тільки смороду з’єднання є, і відстежувати їх контакти, щоб економіка та туризм могли працювати, дотримуючись рекомендацій з охорони здоров’я та безпеки. Поки у нас немає вакцини, це нова норма”, – сказала глава МЗС Іспанії Аранча Гонсалес Гавкоту.

Міністерство закордонних справ додало, що “іспанський уряд вважає, що ситуація знаходиться під контролем, локалізовані спалахи, ізольовані і контролюються”. Лікарні добре справляються зі зростанням кількості інфекцій, і більше половини нових випадків захворювання протікають безсимптомно, повідомило міністерство, додавши, що спалахи в Каталонії і Арагоні незабаром повинні бути взяті під контроль.