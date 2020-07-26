Кадиров заявив, що чеченців не налякати ніякими санкціями

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що жителі республіки готові увійти слідом за ним в “чорний список”, в який він був внесений Держдепартаментом США.

Про це повідомляє Інтерфакс.

“Ті, хто мене бачать, вони кажуть мені: якщо ти і твоя сім’я (санкционном – ред.) списку, то ми теж у списку.

Кажуть, що чеченців налякав Кадиров. Ніколи в житті нас неможливо налякати і змусити.

Я прошу їх (Держдеп – ред.), щоб вони кожен день тисячу санкцій придумували проти мене”, – сказав він в ефірі телеканалу “Росія 1”.