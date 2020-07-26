На Донбасі спалахнула пожежа через обстріли бойовиків

Унаслідок обстрілів із боці бойовиків у селищі Зайцева Донецької області спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Спершу зайнялося поле, після чого вогонь перекинувся на будинки. За словами очевидців, горить щонайменше 10 подвір’я їв. Гасінням пожежі займаються підрозділи Державної служби з питань надзвичайних ситуацій та військові Збройних сил України.

Штаб операції Об’єднання єднаних сил заявив, що наразі не може підтвердити чи спростувати повідомлення про пожежу.

ДСНС можливе займання у Заячому не коментувала.

Нагадаємо, 25 липня сепаратистські ЗМІ повідомили про пожежу на сміттєвому полігоні неподалік окупованого Донецька.

У соцмережах також припускалося, що може йтися про пожежу на нафтобазі в Макіївці.