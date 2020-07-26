На популярному курорті в Австрії зафіксували спалах коронавірусу

У популярному серед туристів містечку Санкт Вольфганг у Верхній Австрії зафіксовано спалах коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Укрінформ.

У туристичному містечку з населенням менш як 3 тис. осіб було взято проби у 628 осіб. Станом на вечір суботи, у 44 з них результат тесту на коронавірус був позитивним. Очікується, що кількість випадків захворювання може бути ще більшою.

Інфікування виявлено у працівників 11 підприємств готельно-ресторанної сфери. Крім того, ще один випадок COVID-19 зафіксовано в одного із гостей курорту. Згідно з місцевою владою, більшість інфікованих – молоді практиканти з різних земель, які працюють у туристичній сфері. Висловлюється переконання, що молоді люди підхопили коронавірус не на роботі, а під час спільного проводження вільного часу, у т. ч. у місцевих нічних кафе.

Влада містечка порекомендувала мешканцям, гостям та працівникам туристичної сфери, за можливості, залишатися у неділю вдома, допоки не стане відома загальна картина тестувань. Усім, хто відвідував Санкт Вольфганг з 17 липня, влада землі Верхня Австрія також порадила уважно стежити за своїм здоров ” ям, та у разі появи симптомів COVID-19 дзвонити на “гарячу лінію”.