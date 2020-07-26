“Останній самурай”: як японець 30 років воював у Другій світовій

«Для нього війна не закінчилася», – кажуть про колишніх солдатів і офіцерів. Але це, швидше, іносказання. А ось японець Хіроо Онода був упевнений, що війна все ще триває, і через кілька десятиліть після закінчення Другої світової. Як же так вийшло?

Розвідник на Лубанге

Хіроо Онода народився 19 березня 1922 року в селі Камэкава префектури Вакаяма. Закінчивши школу, у квітні 1939 року він влаштувався в торгову компанію «Тадзима», розташовану в китайському місті Ханькоу. Там юнак опанував не тільки китайською мовою, але й англійською. Але в грудні 1942 року йому довелося повернутися в Японію – призвали на військову службу.

У серпні 1944 року Онода поступив у військове училище Накано, готувало офіцерів розвідки. Але завершити навчання молодій людині не вдалося – його терміново відправили на фронт.

У січні 1945-го Хіроо Оноду вже в званні молодшого лейтенанта перекинули на філіппінський острів Лубанг. Він отримав наказ триматися до останнього.

Прибувши на Лубанг, Онода запропонував місцевим командуванню розпочати підготовку до тривалої оборони острова. Але його заклик проігнорували. Американські війська без праці розбили японців, і розвідувальний загін на чолі з Онодой змушений був тікати в гори.

У джунглях військові облаштували базу і розпочали партизанську війну в тилу ворога. Загін складався всього з чотирьох осіб: самого Хіроо Оноды, рядового першого класу Юїті Акацу, рядового вищого класу Кинсити Кодзуки і капрала Сеїті Симады.

У вересні 1945-го, невдовзі після підписання Японією акта про капітуляцію, з літаків в джунглі був скинутий наказ командира 14-ї армії, що наказує здати зброю і капітулювати. Однак Онода назвав це провокацією з боку американців. Його загін продовжував боротьбу, сподіваючись, що острів ось-ось повернеться під контроль японців. Оскільки у групи партизанів не було зв’язку з японським командуванням, незабаром японська влада оголосила їх загиблими.

«Війна» триває

У 1950 році Юїті Акацу здався філіппінської поліції. У 1951-му він повернувся на батьківщину, завдяки чому стало відомо, що члени загону Оноды ще живі.

7 травня 1954 року в горах Лубанга сталася сутичка групи Оноды з філіппінської поліцією. Сеїті Сімада був убитий. У Японії до того часу була створена спеціальна комісія, яка займалася пошуками японських військовослужбовців, які залишилися за кордоном. Кілька років члени комісії займалися пошуками Оноды і Кодзуки, але безуспішно. 31 травня 1969 року японський уряд вдруге об’явив Оноду і Кодзуку загиблими і посмертно нагородило їх орденом Вранішнього Сонця 6-го ступеня.

19 вересня 1972 року на Філіппінах поліцейські застрелили японського солдата, який намагався реквізувати рис у селян. Цим солдатом виявився Кинсити Кодзука. Онода залишився один, без товаришів, але здаватися, очевидно, не збирався. У ході «операції», які він здійснював спочатку з підлеглими, а потім поодинці, було вбито близько 30 і важко поранено близько 100 військових і цивільних осіб.

Вірність офіцерської честі

20 лютого 1974 року японський студент-мандрівник Норіо Судзукі випадково натрапив на Оноду в джунглях. Він розповів офіцерові про кінець війни і нинішньому положенні в Японії і намагався схилити його до повернення на батьківщину, але той відмовився, мотивуючи це тим, що не отримував такого наказу від свого безпосереднього начальства.

Судзукі повернувся в Японію з фотографіями Оноды і розповідями про нього. Японському уряду вдалося зв’язатися з одним із колишніх командирів Оноды – майором Есими Танигути, який тепер вийшов у відставку й працював у книжковому магазині. 9 березня 1974 року Танигути у військовій формі прилетів на Лубанг, вийшов на зв’язок з колишнім підлеглим і передав йому наказ припинити всі бойові операції на острові. 10 березня 1974 року Онода здався філіппінським військовим. Йому загрожувала смертна кара за «бойові операції», які кваліфікувалися місцевою владою як грабежі та вбивства. Однак завдяки втручанню Міністерства закордонних справ Японії він був помилуваний і 12 березня 1974 року урочисто повернувся на батьківщину.

У квітні 1975 року Хіроо Онода перебрався до Бразилії, одружився і зайнявся скотарством. Але в 1984 році повернувся в Японію. Колишній військовий активно займався громадською роботою, особливо з молоддю. 3 листопада 2005 року японський уряд вручило йому медаль Честі з синьою стрічкою «За заслуги перед громадою». Вже в похилому віці він написав мемуари під назвою «Моя тридцятирічна війна на Лубанге». Помер Хіроо Онода 16 січня 2014 року в Токіо у віці майже 92 років.