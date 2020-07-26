Ученые объяснили особенную любовь комаров к людям

Исследователи Принстонского университета провели исследование и выяснили, что некоторые из 3,5 тыс. видов комаров предпочитают кусать людей, нежели животных.

Результаты исследований опубликовал журнал Current Biology. Авторы пришли к выводу, что основными факторами такого поведения насекомых стали климатические изменения и развивающаяся городская среда.

Так, наибольший аппетит к людям у комаров проявляется только в местах с интенсивными засушливыми сезонами. Как полагают ученые, это связано с тем, что в своем жизненном цикле эти насекомые зависят от людей и созданных ими запасами воды.

В естественной среде обитания желтолихорадочные комары (Aedes aegypti), которые являются переносчиками вируса Зика, лихорадки денге, желтой лихорадки и вируса чикунгунья, не делают выбор в пользу человека, а питаются кровью и других теплокровных. Однако представители этого вида, живущие в городах с большим скоплением людей, например в Кумаси (Ганга), показывают возросший интерес к человеческой крови.

Для подтверждения этой теории ученые собрали комариные яйца в 27 различных местах региона к югу от пустыни Сахара. Вылупившимся личинкам предлагали запахи людей и животных. Как оказалось, насекомые и густонаселенных районов предпочитали человека, аналогичный выбор сделали и особи, собранные в местах, где сезон засухи более продолжительный и суровый.

: obozrevatel.com