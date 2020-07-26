Ігор Эйдман: Боротьба проти кремлівського колоніалізму ніколи не припинялася. Протести в Хабаровському краї теж носять антиколоніальний характер

У сучасному світі імперії нежиттєздатні. 20-е століття не пережило більшість з них. Процес розпаду Російської імперії виявився найбільш болючим і тривалим. Почався він ще в 1917-му, поновився в 1991-му, 21-му столітті він неминуче продовжиться.

Про це у Facebook пише російський соціолог і політолог Ігор Эйдман.

«Московська імперія живе за рахунок колоній. Найбільша і найбагатша колонія – Сибір і Далекий Схід. Владислав Іноземцев пише: «у 2014 році Сибір — це 75% території Росії, 20,2% її населення і джерело видобутку або первинної переробки 76-78% всього російського експорту і постачальник більше 55% федеральних податкових надходжень».

Дуже багата колонія – Татарстан. Це один з найбільших донорів російського бюджету. Також великі спонсори федерального центру – віджаті у ненців колонії європейського півночі Росії: НАО і ЯНАО.

За рахунок усіх цих колоній живе московсько-пітерська метрополія, армія чиновників, силовиків, великих і малих олігархів, їх численна обслуга, в тому числі імперські намісники в регіонах. У метрополії зареєстрована і платить податки велика частина олігархічних кампаній, качають колоніальні ресурси.

Деякі інші колонії, наприклад, кавказькі, для метрополії – планово збиткові. Метрополія купує лояльність їхніх еліт з імперських геополітичних міркування, за рахунок ресурсів багатих колоній Сибіру і європейської Півночі, Татарстану, Башкортостану і т. д.

Боротьба проти кремлівського колоніалізму ніколи не припинялася. Найбільш жорстку, криваву форму вона прийняла наприкінці минулого – початку цього століття в Чечні. Протести в Хабаровському краї теж, безумовно, носять антиколоніальний характер.

У сучасному світі імперії нежиттєздатні. 20-е століття не пережило більшість з них. Процес розпаду Російської імперії виявився найбільш болючим і тривалим. Почався він ще в 1917, поновився в 1991, в 21-му столітті він неминуче продовжиться», – пише Эйдман.