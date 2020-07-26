Американці рекордно незадоволені Трампом і симпатизують Байдену – опитування

Лише 20% американців считают, що США під керівництвом Дональда Трампа рухаються в правильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування NORC на запит інформагентства Associated Press, повідомляє Корреспондент.net.

Це найнижчий показник за увесь час президентства Трампа.

З початку пандемії коронавірусу кількість тих, хто считают, що США рухаються в правильному напрямку, неухильно зменшувалася. У березні таких було 42%, а вже у червні їх стало 24%.

В цілому ж, рейтинги Трампа на тлі пандемії поступово падають. 48% американців схвалюють його дії в економіці, і лише 32% – у боротьбі з коронавірусом. Якщо говорити про загальне схвалення діяльності Трампа на посаді президента – таких у США тільки 38%.

Опитування NORC тривало протягом 16-20 липня. У ньому взяли участь 1057 американців у віці від 18 років. Похибка становить 4,3%.

Нагадаємо, що вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Від Демократичної партії кандидатом ставши Джо Байден, від Республіканської – Дональд Трамп.

До речі, результати ще одного опитування, проведеного на замовлення телеканалу NBC і газети The Wall Street Journal, свідчать, що 51% виборців готові проголосувати за кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена і 40% – за нинішнього президента-республіканця Дональда Трампа.