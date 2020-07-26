Головачов андрій: Чому в Україні немає радикалізму

Незважаючи на всі стогони, які щоденно лунають з усіх каналів Медведчука про те, що Україна загрузла в радикалізмі та радикали, мовляв, залякали все суспільство, насправді в Україні радикалізму фактично немає. Або, точніше, він є, але самим своїх маргінальних, майже нешкідливих формах.

Ну, облили зеленкою депутата, ну влаштували проплачений шабаш біля суду. Це все не радикалізм, як стверджує Портнов та інші осколки ОЗУ Януковича.

Радикалізм – це політична течія, це постійні акти терору і масового насильства з метою досягнення певних політичних цілей.

Адже по ідеї в такій гранично політизованою і гранично розколотій країні, як Україна, – і за майновим цензом, та з гуманітарних питань, – політичний радикалізм повинен був процвітати. Здавалося б, вбивства і викрадання політиків, відомих журналістів, підриви вагонів метро, електричок, вибухи автобусів і автомобілів і т. д. повинні були стати повсякденним явищем у нашій країні.

Але немає. Суспільство радикалізується і досить спокійно, як овечки, ходить на вибори і терпляче очікує довгоочікуваного покращення рівня життя, займаючись при цьому своїм головним заняттям – самовиживанням.

Так, є якісь неформальні організовані загони, які перебувають на штаті у певних політичних сил для імітації народного гніву і виконання функцій залякування політичних противників, але це не радикалізація, а звичайні замовні злочини і порушення громадського порядку. Але це не радикалізм як політична течія. Все це при бажанні і наявності політичної волі у президента можна було б ліквідувати за пару місяців. Але Зеленський дрейфить, так як, схоже, дуже боязкий по натурі. Але зараз мова не про нього.

Так в чому ж причина відсутності радикалізму в Україні?

Відомо, що підйом тероризму і радикалізація суспільства завжди пов’язані з активністю молоді. Психологи, педагоги і соціологи однозначно стверджують, що діти і молодь більш схильні до жорстокості та насильства, чим люди більш зрілого віку. Тому, якщо в суспільстві спостерігається демографічний вибух і питома вага молоді 15-29 років досягає критичних 30% від всього населення, то чекай біди.

Відомі студентські заворушення і бунти в 1968 році в Європі пов’язані з повоєнним бумом народжуваності 1946-1947 років. Жінки надолужували військові роки «простою». Питома вага молоді зріс так різко, що молоді люди стали домінувати в суспільних процесах з властивим їм радикалізмом.

Студенти в Парижі скинули Де Голля. В Італії було створено терористична організація «Червоні бригади», на рахунку якої кілька десятків тисяч терактів. У ФРН ліворадикальна організація ВПС вбила 34 чиновника і виробила безліч вибухів.

Схожі терористичні організації діяли в Бельгії, Іспанії та ін. В Європі і США почалися руху хіппі як форма протесту проти буржуазного споживчого товариства і за свободу сексу. Активізувалися молодіжні неофашистські організації.

На момент здійснення революції в 1917 році Росія переживала наслідки буму народжуваності – питома вага молоді був понад 30%. Молода кров не знала куди себе подіти. Царя скинули для початку, а потім і всіх буржуїв заодно.

Демографи добре знають ці закономірності і стежать за співвідношенням кількості хлопчиків у категорії 0-4 років до 100 дорослим чоловікам у віці 40-44 років. Якщо це співвідношення перевищує 80 хлопчиків на 100 чоловіків, то настає демографічна збій, і незабаром прийдуть неприємності. Не дарма є така народна прикмета – якщо народжується багато хлопчиків, то це до війни.

У всіх суспільствах, де спостерігається перевищення питомої ваги молоді, відбуваються або зростання терористичної активності, або громадянські війни.Поява радикального ісламу якраз і пояснюється тим, що в середньому в країнах Близького сходу зазначене співвідношення становить 400 хлопчиків на 100 дорослих чоловіків. Ці зміни відбулися в останні 20 років. І всякі Аль-Каїди ростуть як гриби.

Якщо питома вага молоді в суспільстві досягає критичного рівня, то рівень насильства, радикалізму, тероризму підвищується просто автоматично. Починаються вибухи, викрадення, вбивства і т. д. І це не питання ідеології. Ідеологія тут не при чому. Молодь виправдає своє насильство будь ідеологією чи релігії з тієї простої причини, що вона схильна до агресії. Протягом історії людства молодь влаштовувала терор і партизанські війни під різними гаслами, чи то фашизму, марксизму, анархізму, ісламу, християнства, соціалізму, маоїзму і маса всього такого. Не має значення.

Саме з цієї причини кольорові революції США намагаються планувати тільки в тих країнах, де питома вага молоді досяг потрібного рівня. В інших вони просто не пройдуть.

Коли генерал Де Голль відмовився від долара як резервної валюти і став вимагати назад своє золоте забезпечення у відповідь на євродолари, які накопичилися у нього на балансі, а також відмовився вступати в блок НАТО, то швидко отримав студентські бунти, що його врешті-решт сміли. Новий уряд Франції стало вже куди більш поступливим. По суті це була перша кольорова революція, підготовлена США.

В Україні питома вага молоді становить всього 11% або навіть менше. І він постійно падає — у нас низька народжуваність, плюс багато молоді люди виїжджають на заробітки з країни. Саме цим пояснюється те, що, не дивлячись на різке падіння рівня життя, українське суспільство радикалізується, немає терористичних актів, викрадень і вбивств політиків, вибухів і т. п.

Максимум, на що спромоглася молодь під час евромайдана, – це півдюжини політиків, поміщених у сміттєві баки і обливання зеленкою. Як співав Ст. Висоцький: «Справжніх буйних мало – ось і немає ватажків!» Під час останнього Майдану київське студентство змогло лише пару раз зібратися біля пам’ятника Шевченку і пообіцяти безстроковий страйк. Вистачило на тиждень – здулися. Ну, а коли почали розносити порядку в АТО, усі розбіглися хто куди.

Так що не загрожує Україні радикалізація.

І це хороша новина!

P. S. І так, теракти, які здійснюють психічно хворі люди, – це не радикалізм. Це звичайна психопатія, яка є в кожній країні. У нас зараз цього трохи побільше з-за військових дій на Донбасі і велику кількість зброї на руках.