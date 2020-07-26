Telegram почав тестувати відеодзвінки. Як включити нову функцію

У додатку месенджера з’явилася довгоочікувана функція відеодзвінків.

Зараз розробники лише тестують можливість відеодзвінків, однак випробувати її вже можуть і звичайні користувачі, у яких є пристрою на iOS.

Про це в неділю, 26 липня, інформує портал «Код Дурова».Так у версії додатка 6.3 вже включена функція відеодзвінків. Щоб її активувати, необхідно:10 раз натиснути на значок налаштувань в приложениивключить функцію Experimental Feature (експериментальні функції)зайти в профіль, потягнути аватарку вниз.

Щоб здійснити відеодзвінок у співрозмовника також повинна бути включена ця функція. Поки невідомо, коли відеодзвінки стануть повністю доступні на всіх смартфонах.