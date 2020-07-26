Іванка Трамп у образі ковбойки відвідала національний парк (фото)

Радниця президента США Іванка Трамп разом з міністром внутрішніх справ Девідом Бернхардтом відвідала національний парк Рокі Маунтін.

Для поїздки Іванка вибрала образ в стилі кантрі: прямі темно-сині джинси, коричневі ковбойські чоботи, а також додала ніжну шовкову білу сорочку в синю смужку. Завершував образ коричневий шкіряний ремінь.

: bilshe.com

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